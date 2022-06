One Piece Film: RED, primo trailer italiano

Un'ulteriore conferma dell'arrivo di One Piece Film: RED nei cinema italiani in autunno arriva tramite il primo trailer italiano della pellicola.

Anime Factory ha rilasciato il primo trailer italiano di One Piece Film: RED, nuovo film animato della saga ideata da Eiichiro Oda: in attesa della versione doppiata (con le voci storiche, ci auspichiamo!) la preview è sottotitolata in italiano.

Non abbiamo ancora date ufficiali, solo un periodo di massima piuttosto vago: l’autunno. Tanto basta, ad ogni modo, per rassicurare i tanti fan italiani della saga di Eiichiro Oda.

Non si sa ancora molto sulla trama della pellicola, che debutterà il 6 agosto nei cinema giapponesi: già solo la presenza effettiva di Shanks e Jimbei, ad ogni modo, basta per vendere il biglietto ai fan della saga, vista la sua eccezionalità, unita al fatto che il personaggio inventato appositamente per il film, Uta, è stato rivelato essere nientemeno che la figlia dello stesso Shanks.

