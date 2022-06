Offerte Amazon: Hogwarts Legacy per PS5 in pre-ordine con lo sconto del 34%

Le offerte di Amazon permettono di pre-ordinare il titolo Hogwarts Legacy per PlayStation 5 con uno sconto del 34% sul prezzo di listino. Il gioco sarà dunque preordinabile al prezzo di soli 49,80 euro al posto di 74,90 euro. Vi ricordiamo che se acquisterete il gioco potrete anche fruire della spedizione gratis e veloce di Amazon Prime, ovviamente nel caso in cui abbiate un abbonamento attivo sul vostro account.

In Hogwarts Legacy vestiremo i panni di uno studente nella Hogwarts del 1800 in un’avventura open-world di ampio respiro. Nel gioco infatti potremo non solo esplorare molti dei luoghi iconici dell’universo di Harry Potter, come la scuola di magia e stregoneria, la Foresta Proibita, il villaggio di Hogsmeade e tanti altri, ma avremo modo anche di utilizzare gli incantesimi, distillare pozioni e prenderci cura delle creature magiche in un’avventura che promette di essere davvero incredibile per quantità e varietà di contenuti.

L’uscita del gioco è prevista nel corso delle festività natalizie di quest’anno su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch.

Potete accedere al link che trovate qui di seguito per preordinare Hogwarts Legacy ad un prezzo scontatissimo che vi permette di risparmiare oltre 20 euro sul prezzo di listino.

