Mike: il teaser trailer della serie TV Hulu su Mike Tyson

Ecco il teaser trailer di Mike, la serie TV su Mike Tyson che racconterà l'ascesa e le cadute del campione dei pesi massimi. L'uscita è prevista per il 25 agosto.

09—Giu—2022 / 11:33 AM

Hulu ha pubblicato il teaser trailer della serie TV intitolata Mike, si tratta del telefilm dedicato al campione dei pesi massimi Mike Tyson, che è stato realizzato da Steven Rogers (I, Tonya) e da 20th Television. L’uscita della serie TV è prevista per il 25 agosto.

Qui sotto trovate il teaser trailer di Mike.

Il telefilm sarà diviso in otto episodi che racconteranno “senza restrizioni” la vita tumultuosa di Mike Tyson. Al centro della storia ci saranno i tanti momenti di caduta e risalita dell’ex campione dei pesi massimi, dall’essere considerato un grandissimo atleta mondiale al venire etichettato come una sorta di reietto. Ma al centro della serie ci saranno anche tematiche come la questione razziale, il potere dei media, la misoginia, ed il sogno americano.

Il protagonista del telefilm sarà Trevante Rhodes che vestirà i panni di Tyson. Tra gli altri membri del cast possiamo menzionare Russell Hornsby, Harvey Keitel, Laura Harrier e Li Eubanks.

Karin Gist farà da produttore esecutivo per The Gist, assieme a Claire Brown. Gli altri produttori saranno Craig Gillespie, Bryan Unkeless, Scott Morgan, Tom Ackerley, Margot Robbie, Darin Friedman, Anthony Hemingway, Anthony Sparks, Samantha Corbin-Miller. Lo stesso protagonista Trevante Rhodes farà il produttore per i 20th Television.