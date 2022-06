Marvel’s Midnight Suns sarà tra i protagonisti del Summer Game Fest

Marvel’s Midnight Suns sarà al Summer Game Fest. La conferma arriva da un tweet pubblicato dall’account ufficiale del gioco che ci invita a seguire l’evento, fissato per il 9 giugno 2022, alle 20:00 ora italiana.

Say hello. 😈 Tune in to #SummerGameFest tomorrow at 11 AM PT for the return of the #MidnightSuns 🔥 https://t.co/Iw8JvI1XUN 🔥 pic.twitter.com/M1sx6EGH40 — Marvel's Midnight Suns (@midnightsuns) June 8, 2022

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Vivi una coinvolgente storia personale e affronta le versioni corrotte di celebri personaggi Marvel per cercare di fermare le forze demoniache di Lilith e impedirle di riportare in vita Chthon, il suo malvagio padrone. Sblocca nuove abilità sviluppando il tuo rapporto fuori dal campo di battaglia con eroi come Iron Man, Blade e Captain Marvel. Esplora la misteriosa Abbazia e i suoi dintorni per svelare i segreti nascosti della mistica base segreta. Sei Hunter, il primo eroe originale e personalizzabile nel Marvel Universe. Dovrai guidare eroi leggendari tra cui Avengers, X-Men, Runaways e tanti altri, con la possibilità di personalizzare la squadra e scegliere le abilità più adatte al tuo stile di gioco.

Si vocifera, secondo delle recenti indiscrezioni, che verrà mostrato un trailer con data d’uscita. Nell’ultimo periodo il giornalista Nils Ahrensmeier aveva indicato una data di uscita, fissata per il 6 ottobre con tre edizioni, Standard, Enhanced e Legendary, con skin diverse per ogni personaggio. Per scoprire finalmente ulteriori dettagli sul gioco, non ci resta che attendere dunque qualche ora.