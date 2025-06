Trump sfida Apple: verso il lancio di uno smartphone griffato?

Dopo i social network, le scarpe da ginnastica e gli NFT, l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe ora puntare dritto al tuo smartphone. Una serie di nuove richieste di registrazione di marchi, individuate da Bloomberg, suggerisce infatti che Trump starebbe valutando l’ingresso nel settore della telefonia mobile, con un brand potenzialmente chiamato “Trump T1”.

Dai trademark alle ipotesi di mercato

Secondo i documenti presentati presso l’Ufficio Marchi e Brevetti degli Stati Uniti, la DTTM Operations LLC – società che si occupa della gestione dei marchi legati a Trump – ha depositato richieste molto dettagliate per l’uso dei termini “Trump” e “T1” in ambiti collegati alla telefonia mobile. Le categorie coperte includono servizi wireless, smartphone, cover, caricabatterie e persino negozi fisici. Non si tratta dunque di una semplice mossa difensiva per proteggere un nome: la precisione dei documenti fa pensare a un progetto reale in fase di valutazione. Come ha spiegato l’esperto di diritto dei marchi Josh Gerben, la specificità delle domande va ben oltre la tipica riserva di nomi fatta per sicurezza da molte aziende. Sebbene al momento non vi siano comunicazioni ufficiali da parte della Trump Organization, il silenzio potrebbe anche indicare una fase operativa ancora riservata.

Un network MAGA? I possibili scenari

È difficile immaginare cosa possa significare, in concreto, un “Trump Wireless Carrier”. Ma considerando i precedenti, si può ipotizzare uno smartphone con branding MAGA, l’app Truth Social preinstallata e una forte impronta ideologica e commerciale rivolta ai suoi sostenitori. Sarebbe un salto notevole rispetto ai settori tradizionali in cui Trump ha sempre investito, come l’immobiliare e l’hotellerie, ma non sarebbe il primo caso in cui espande il proprio brand in mercati insoliti. Naturalmente, una richiesta di registrazione non equivale all’imminente lancio di un prodotto, e molte aziende depositano nomi che non utilizzano mai.

Tuttavia, nel contesto dell’imprenditorialità aggressiva e mediatica di Trump, l’idea di un operatore telefonico firmato “Trump” non è affatto improbabile. Se dovesse andare in porto, si tratterebbe di un esperimento commerciale e politico senza precedenti nel panorama tecnologico statunitense.