Johnny Depp: oggi è il compleanno dell’attore, l’hashtag di auguri dei fan va in tendenza su Twitter

Oggi, 9 giugno 2022, Johnny Depp festeggia 59 anni. L'attore è stato celebrato sui social, e l'hashtag #happybirthdayJohnnyDepp è andato in tendenza.

Oggi Johnny Depp compie 59 anni, e l’interprete dei Pirati dei Caraibi non poteva auspicarsi un compleanno migliore, considerando la vittoria nella causa per diffamazione contro Amber Heard. I social hanno celebrato l’attore, tanto che l’hashtag #happybirthdayJohnnyDepp è entrato in tendenza su Twitter.

Ecco alcuni post di celebrazione e di auguri rivolti a Johnny Depp per i suoi 59 anni.

tanti auguri johnny quest'anno più che mai, sempre con te ❤️#HappyBirthdayJohnnyDepp pic.twitter.com/GyheQz1cMT — marti ⎊✪ non va alle feste (@starkxsos) June 9, 2022

Oggi è il suo giorno, non si discute #HappyBirthdayJohnnyDepp pic.twitter.com/JqZatX0cIZ — 𝑴 | sᴛᴇᴠᴇɴ ᴡɪᴛʜ ᴛʜᴇ ᴠ 🌸🌙 (@bambigunkelly) June 9, 2022

quest’anno ha avuto il miglior regalo di compleanno 🖤#HappyBirthdayJohnnyDepp pic.twitter.com/Eu8o0XOmkG — ㇱ (@vengodallamoon) June 9, 2022

Buon compleanno all'uomo che fa parte della mia vita da quasi 20 anni. Un trasformista, un chitarrista, un animo gentile. Goditi questo primo compleanno felice da 6 anni, Johnny. Sempre dalla tua parte e sempre nel mio cuore. 💓✨ #HappyBirthdayJohnnyDepp pic.twitter.com/fpQLpL1Txw — silvia 💜 (@heysilcia) June 9, 2022

nel caso oggi non aveste proprio, ma proprio nessun altro a cui fare gli auguri di compleanno, ricordatevi di Johnny Edward Jack Ed Donnie Sweeney Mortdecai Depp. #eso59ancheperlui #HappyBirthdayJohnnyDepp #JohnnyDepp pic.twitter.com/zB2m9dZRNk — ade (@adeguapa_) June 9, 2022

tanti auguri ad uno dei più grandi attori di sempre oltre che una persona fantastica che ha il mio cuore e si merita il mondo 🤍#HappyBirthdayJohnnyDepp pic.twitter.com/3t3NQQWxiA — Mar🤍in Harry's🏠 (@_Martyx_) June 9, 2022

#HappyBirthdayJohnnyDepp dopo vittoria in tribunale meriti un compleanno felice ♡ pic.twitter.com/5PkQUwUBnA — 𝔾𝕚𝕠 ❤‍🔥 🌙 (@redhaired_anna) June 9, 2022

Finalmente quest'anno potrai festeggiare come meriti, tranquillo e sereno e con le persone che ti amano per davvero. Buon compleanno al mio attore preferito da sempre. ❤️#HappyBirthdayJohnnyDepp pic.twitter.com/clK2tKqkMX — RobertaD 🌈 (@rodari279) June 9, 2022

Ricordiamo che Johnny Depp è nato il 9 giugno 1963 in Kentucky, e che ha realizzato lungometraggi come Edward Mani di Forbice, Ed Wood, Sweeney Todd, la saga dei Pirati dei Caraibi, Chocolat, Paura e delirio a Las Vegas. Dopo la vittoria in tribunale, Depp ha pubblicato un video con un messaggio indirizzato ai suoi fan. Ecco il testo:

A tutti i miei preziosi e leali supporter. Siamo stati ovunque insieme, abbiamo visto tutto insieme. Abbiamo condiviso la stessa strada. Abbiamo fatto la cosa giusta insieme. E ora andremo avanti insieme. Sarete sempre i miei datori di lavoro, ed una volta ancora non so come ringraziarvi. Grazie. A voi tutto il mio amore e rispetto.

Il processo in tribunale ha stabilito la colpevolezza di Amber Heard, che dovrà versare un risarcimento per diffamazione doppio nei confronti dell’ex marito: dieci milioni di dollari più ulteriori cinque (simbolici, dato che l’effettivo tetto massimo è di 350 mila). Mentre Depp dovrà versare due milioni di dollari alla Heard per alcune illazioni fatte durante il processo.