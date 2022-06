Gotham Knights: nuovo trailer di gameplay dal Summer Game Fest

Gotham Knights è tornato a mostrarsi in occasione del Summer Game Fest di Geoff Keighley con un nuovo trailer di gameplay dedicato a Nightwing, uno dei quattro protagonisti del gioco.

Annunciato in occasione del DC Fandome 2020, Gotham Knights ci permetterà di prendere il controllo di quattro eroi, Robin, Nightwing, Batgirl e Redhood. Potremo giocare sia in single player che in cooperativa a due giocatori e affrontare le missioni contro la Corte dei Gufi.

Ricordiamo che in origine, Gotham Knights era stato annunciato anche per le piattaforme old-gen. Tuttavia poche settimane fa, in concomitanza con la pubblicazione di un video di gameplay incentrato su Knightwing e Cappuccio Rosso WB Games ha svelato che il gioco non arriverà più su PS4 e Xbox One.

Gotham Knights sarà dunque disponibile a partire dal 25 ottobre 2022 per PS5, Xbox Series X|S e PC.