Ennesima sconfitta per Apple, l’azienda perde i diritti sul marchio “Think Different”

No, lo slogan Think Different non è più un marchio esclusivo di Apple. Lo possono utilizzare anche le altre aziende: lo ha deciso una sentenza EUIPO – l’European Union Intellectual Property Office. Decisione contro la quale Apple aveva presentato diversi ricorsi, che tuttavia sono stati respinti dalla Corte UE.

Tutto nasce da una campagna marketing di Swatch, che facendosi gioco del claim di Apple aveva riformulato la frase in questo modo: “Tick Different“, come il ticchettio degli orologi.

Apple all’epoca era andata su tutte le furie, ma gli avvocati di Swatch hanno avuto la meglio. Nel 2016 Swatch aveva presentato all’EUIPO tre domande di decadenza dei marchi contestati, ottenendo piena soddisfazione. Apple, infatti, il marchio Think Different non lo aveva utilizzato per i prodotti interessati per un periodo di cinque anni, come impongono le regole, pena la decadenza dei diritti.

La famosa campagna Think Different è datata nel 1997 e da quel momento il motto era diventato uno dei tratti distintivi di Apple, al pari della mela morsicata. Ma, effettivamente, è un claim che ultimamente Apple ha utilizzato con discontinuità. Swatch se ne è approfittata e, evidentemente, aveva tutti i diritti per farlo.

Apple aveva tentato di difendere l’esclusiva sull’utilizzo del claim sostenendo che oltre il 50% dei consumatori associasse la frase ai suoi prodotti. Ma non è bastato.