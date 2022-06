Xiaomi Mi Box 4S MAX: app Android e 8K con HDMI 2.1 ad un prezzo competitivo

Lo Xiaomi Mi Box 4S MAX è una TV Box in grado di portare le tue app preferite sul tuo televisore. Il prezzo? Al cambio circa 70 euro.

08—Giu—2022 / 11:08 AM

Lo Xiaomi Mi Box 4S MAX è una TV Box in grado di portare le tue app preferite sul tuo televisore. Un prodotto, per capirci, sulla falsa riga dell’NVIDIA Shield o dell’Apple TV. Ha una scheda tecnica piuttosto solida, ma il suo prezzo è decisamente contenuto.

Per il momento è disponibile esclusivamente in Cina, dove viene proposto ad un prezzo di 499 renminbi. Tradotto in euro? Circa 70 euro.

Arriverà in Italia? Molto possibile: da noi il produttore cinese vende già il modello Xiaomi Mi Box S, che si trova con relativa facilità su Amazon e nelle principali catene di elettronica.

Compralo su Amazon.it

La nuova Xiaomi Mi Box 4S MAX monta un SoC Amlogic S905X3 — con CPU 4 core Arm Cortex-A55 e GPU Arm Mali-G31 MP2 (dual-core) — affiancata da 4GB di RAM e 64GB di storage. Non manca il supporto all’HDR e agli output d’immagine 4K e 8K. Si collega ad internet via Wi-Fi, mentre la porta HDMI 2.1 consente di collegarla anche alle TV di ultima generazione, con la miglior resa possibile in termini di qualità dell’immagine.

Il sistema operativo è MIUI for TV, che è comunque basato interamente su Android. Nella confezione troviamo un piccolo telecomando con supporto per XiaoAI, l’assistente vocale di Xiaomi, e tutti i cavi e caricatori necessari per collegare immediatamente il TV box al televisore.