Stephen King non scriverà nuove storie su IT

Stephen King ha dichiarato al The Losers Club Podcast che non scriverà nuove storie legate a IT ed all'universo narrativo di Pennywise.

Stephen King, parlando al The Losers Club Podcast, ha spiegato che non è intenzionato ad esplorare ancora l’universo narrativo di IT con Pennywise ed i perdenti, e che lascia questo compito ad Andy Muschietti ed alla serie TV in sviluppo.

Il Re dell’Orrore ha dichiarato:

Non ho un rapporto con Pennywise, ora come ora. E questo perché non ho intenzione di lavorare ancora su IT. Adesso è tutto in mano ad altre persone che se ne stanno occupando, ci sono Andy e Barbara Muschietti che stanno lavorando a Welcome to Derry, dove sviscereranno al meglio questo argomento. Ed hanno anche un accordo stretto con HBO Max.

Nonostante Stephen King abbia già realizzato il sequel di Shining con Doctor Sleep, ed abbia rivelato di aver pronta una storia che si può considerare una sorta di sequel di Cujo, non ci sarà il seguito di IT. Del resto l’universo narrativo della storia con Pennywise è già stato ampiamente sviscerato nelle oltre mille pagine del romanzo pubblicato nel 1986.

Ricordiamo che da IT sono state tratte una miniserie televisiva nel 1990 e due film usciti nel 2017 e nel 2019.

Potrebbero interessarti anche queste news su Stephen King: