PlayStation Store: al via i Doppi Sconti per gli abbonati al PS Plus

Sony lancia oggi i Doppi Sconti sul PlayStation Store con centinaia di videogiochi in offerta per PS4 e PS5, tra cui Horizon: Zero Dawn Complete Edition, LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition e Resident Evil: Village, giusto per citarne alcuni.

I Doppi Sconti propongono una selezione di titoli in promozione, con sconto raddoppiato per gli abbonati a PlayStation Plus. Ecco una breve selezione dei giochi scontati (i prezzi indicati sono per gli abbonati a PS Plus):

Battlefield 2042 per PS5 e PS4 a 39,99 euro – 50% di sconto

Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition per PS4 a 33,99 euro – 66% di sconto

Star Wars: La Saga degli Skyarwalker Deluxe Edition per PS4 e PS5 a 55,99 euro – 20% di sconto

Star Wars Jedi Fallen Order per PS5 e PS4 a 9,99 euro – 80% di sconto

Doom Eternal per PS5 e PS4 a 19,99 euro – 50% di sconto

Resident Evil Village Deluxe per PS5 e PS4 a 39,99 euro – 50% di sconto

Lost Judgment Ultimate Edition per PS5 e PS4 a 44,99 euro – 50% di sconto

Per vedere la lista completa dei titoli in promozione, potete raggiungere la pagina con tutte le offerte a questo indirizzo.

Vi ricordiamo inoltre che sul PlayStation Store è attualmente attiva anche la promozione dei PlayStation Indies, con sconti fino al 75% su tantissimi titoli indipendenti e non tra cui Cuphead, Psychonauts 2, Kingdom Come Deliverance Royal Edition e tantissimi altri. Per visionare la lista completa, potete raggiungere la pagina con tutte le offerte a questo indirizzo.