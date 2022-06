Johnny Depp condivide un video di ringraziamento per i fan

Dopo aver vinto la causa per diffamazione contro Amber Heard la vita di Johnny Depp sembra essere ricominciata, e l’attore ha voluto sottolineare tutto ciò rivolgendosi ai suoi fan, e condividendo un video di ringraziamento nei confronti di tutti coloro che lo hanno sempre supportato.

Qui sotto trovate il video di ringraziamento di Johnny Depp rivolto ai suoi fan.

E queste sono le parole di Johnny Depp:

A tutti i miei preziosi e leali supporter. Siamo stati ovunque insieme, abbiamo visto tutto insieme. Abbiamo condiviso la stessa strada. Abbiamo fatto la cosa giusta insieme. E ora andremo avanti insieme. Sarete sempre i miei datori di lavoro, ed una volta ancora non so come ringraziarvi. Grazie. A voi tutto il mio amore e rispetto.