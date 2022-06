Fortnite x Marvel: Guerra Zero – Il primo numero da oggi in edicola e fumetteria

Da oggi, 8 giugno, è disponibile in edicola, fumetteria e libreria il primo albo di Fortnite x Marvel: Guerra Zero.

Da oggi, 8 giugno, è disponibile in edicola, fumetteria e libreria il primo numero di Fortnite x Marvel: Guerra Zero, il crossover tra l’universo Marvel e quello di Fortnite. Si tratta di uno spillato di 32 pagine di formato 17×26 in vendita a 5 euro.

Questo è il post con il trailer condiviso da Panini Marvel.

Questa è la descrizione offerta dalla Panini di Fortnite x Marvel: Guerra Zero:

Da oggi in edicola, fumetteria, libreria e online è finalmente disponibile il primo numero di FORTNITE X MARVEL: GUERRA ZERO, la nuova miniserie-evento in cinque numeri targata Marvel e Epic Games! Ogni albo contiene un codice esclusivo per riscattare un oggetto cosmetico all’interno di Fortnite: il primo è il costume Spider-Man Zero! Ma non è finita qui: chi riscatta tutti e cinque gli oggetti estetici sbloccherà anche un costume aggiuntivo che verrà assegnato nel gioco. Insomma: che la caccia al Frammento Zero abbia inizio!

All’interno della storia “per fermare la guerra senza fine in cui sono bloccati gli abitanti dell’Isola, serve un oggetto custodito nell’Universo Marvel! Entrano in scena Spider-Man, Wolverine e Shuri, al fianco deicombattenti di Fortnite! L’inizio di una saga appassionante scritta da Donald Mustard (Chief Creative Officer di Epic Games) e Christos “Amazing Spider-Man” Gage!”