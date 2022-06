What We Do In the Shadows rinnovato per una quinta e sesta stagione, l’annuncio ufficiale

What We Do In the Shadows è stato rinnovato per una quinta e sesta stagione da FX. Ecco l'annuncio ufficiale.

Dopo che è stata diffusa una clip che presenta un party introduttivo alla quarta stagione di What We Do In The Shadows, è stato dato l’annuncio che la serie TV di FX che negli Stati Uniti è distribuita anche su Hulu, ed in Italia è disponibile su Disney+, è stata rinnovata per una quinta e sesta stagione.

Nick Grad di Fox ha dichiarato sul rinnovo di What We Do In The Shadows:

C’è un sacco di vita che appartiene ancora ai nostri vampiri di Staten Island, ed FX non può non essere entusiasta di aggiungere altre due stagioni a questa serie fenomenale. What We Do In The Shadows è eccellente sotto tutti i punti di vista, dal brillante cast alle guest star, dai produttori agli sceneggiatori, fino ai registi ed alla squadra di lavoro. Non vediamo l’ora che possiate godervi la quarta stagione.

Nel finale della terza stagione Nandor, Guillermo e Nadja si separano, mentre Colin muore e risorge come bambino. Nella quarta stagione Nandor troverà l’amore, mentre Nadja aprirà un nightclub per vampiri, e Laslzo cercherà di crescere Baby Colin.

