USB di tipo C obbligatorie dal 2024 in Europa, arriva l’ufficialità

Le porte USB di tipo C saranno obbligatorie a partire dall'autunno dell'anno 2024, come confermato in via ufficiale per quel che riguarda l'Unione Europea.

Si parlava da tempo della possibilità che l’Unione Europea avrebbe reso i caricatori di tipo C obbligatori per tutti i produttori che lavorano fra i vari stati, e come confermato in via ufficiale il tutto è stato finalmente approvato, con compagnie come Apple che avranno poco più di due anni al fine di adeguarsi alle nuove normative per poter continuare a vendere i nuovi prodotti.

C’è da dire che la compagnia sembra ormai pronta ad attarsi a questo processo da tempo, ma non potrà tergiversare ancora per molto tempo.

Trovate qui di seguito la nostra dichiarazione delle dichiarazioni ufficiali riprese sulle pagine di 9to5Mac: