Stranger Things: il dietro le quinte ufficiale della serie Netflix

Vi siete mai chiesti com’è passare un giorno sul set di Stranger Things? Grazie al video di backstage pubblicato dal canale YouTube ufficiale della serie potete togliervi questa curiosità, tra prove d’abiti, trucco e parrucco, preparazione delle scene sia a livello di recitazione che di effetti speciali.

In Stranger Things 4 sono passati sei mesi da quando la battaglia di Starcourt ha portato terrore e distruzione a Hawkins. All’indomani dell’evento i nostri eroi si separano per la prima volta e ne affrontano le conseguenze, rese ancora più complicate dalla vita al liceo. In questo periodo di vulnerabilità una nuova e terrificante minaccia soprannaturale si presenta con un mistero cruento, la cui risoluzione potrebbe finalmente porre fine agli orrori del Sottosopra.

