PS Plus giugno 2022: ecco il nuovo bonus gratis per PS4 e PS5

Emerso un altro bonus gratis per gli abbonati a PlayStation Plus di giugno 2022 su PS4 e PS5. Ecco di cosa si tratta.

Spunta un nuovo bonus gratis per gli abbonati al servizio PlayStation di giugno 2022. Dopo aver rilasciato gratuitamente un pacchetto esclusivo per Genshin Impact, Sony annuncia un altro bundle dedicato ad un free to play.

Per festeggiare l’arrivo della Stagione 3 di Fortnite: Capitolo 3, Epic Games e Sony hanno deciso di mettere a disposizione degli abbonati alcuni nuovi oggetti, che saranno scaricabili gratuitamente nelle prossime settimane. Il pacchetto celebrativo disponibile per gli abbonati al PlayStation Plus di giugno consentirà l’accesso alla skin intitolata “Blizzard Bomber Outfit” e al relativo dorso decorativo.

Intanto, vi segnaliamo che attualmente è disponibile anche un altro bundle contenente vari oggetti esclusivi, riscattabile gratuitamente a questo indirizzo e che include un piccone dente da neve, una copertura tenuta da sci, l’emoji sorriso di ghiaccio e lo stendardo.

Al momento non è stata ancora rivelata la data d’uscita del pacchetto, ma è probabile che il suo arrivo sia previsto con l’aggiornamento settimanale del PlayStation Store, che cade solitamente di martedì. Vi ricordiamo che da oggi sono disponibili per gli abbonati al PlayStation Plus di giugno i tre giochi gratuiti del mese che includono God of War, Naruto to Boruto: Shinobi Striker e Nickelodeon All-Star Brawl. I giochi potranno essere riscattati gratuitamente dagli abbonati fino al 5 luglio.