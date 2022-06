Offerte eBay: FIFA 22 per PS4 disponibile a un prezzo super ridotto

Grazie alle offerte di eBay è possibile acquistare FIFA 22 con uno sconto particolarmente sostanzioso, visto che la simulazione calcistica realizzata da parte di Electronic Arts è attualmente disponibile sulla piattaforma di E-Commerce per soli 35,90€.

È inoltre possibile fruire del reso gratuito entro un totale di 30 giorni, visto che nel caso in cui si proceda con l’operazione sarà il venditore a occuparsi delle spese di restituzione per il noto titolo calcistico realizzato da Electronic Arts.

Parliamo di un titolo che ha avuto modo di conquistare milioni di fan in tutto il mondo come ogni anno, con lo sviluppatore che infatti ha realizzato un’esperienza pronti a intrattenere tutti gli amanti del mondo del calcio grazie alle sue varie modalità e a una rigiocabilità infinita, che si tratti di migliorare le proprie squadre o del multiplayer, disponibile ovviamente come di consueto anche in locale.

Vi rimandiamo quindi a questo link per poter accedere alla pagina del prodotto sulla piattaforma di eBay mentre lo sconto sull’acquisto risulta ancora disponibile, con la possibilità quindi di pagare il gioco davvero poco rispetto del classico prezzo a cui viene in genere proposto.

Questa notizia include un link con affiliazione ad eBay che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.