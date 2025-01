OpenAI ha annunciato il lancio della nuova funzione beta Tasks su ChatGPT, progettata per aiutare gli utenti a gestire promemoria e attività ricorrenti. Questa funzione permette di creare notifiche personalizzate utilizzando un linguaggio naturale, rendendo ChatGPT un assistente ancora più versatile per l’organizzazione quotidiana.

Con Tasks, è possibile impostare promemoria per attività una tantum o ricorrenti, offrendo un supporto pratico per molteplici esigenze. Che si tratti di ricevere una sintesi settimanale delle notizie globali, pianificare un pasto serale, ricordare un compleanno o inviare una battuta del giorno, ChatGPT può adattarsi alle richieste personali.

Come funzionano le Tasks di ChatGPT

Gli utenti possono creare promemoria direttamente nella chat o tramite la nuova pagina dedicata ai task, accessibile dal menu del profilo. Per utilizzare questa funzione, è necessario selezionare il modello “4o con task pianificati“, attualmente in fase di rollout per gli abbonati Plus, Pro e Teams.

Ad esempio, è possibile chiedere a ChatGPT di:

Pianificare una sessione di allenamento quotidiano di 15 minuti;

Inviare un promemoria per esercitarsi in una lingua straniera;

Fornire suggerimenti per pasti o piani settimanali.

La funzione si adatta a un’ampia gamma di scenari, rendendo ChatGPT un alleato indispensabile per la gestione del tempo e delle attività

Per ora è un’esclusiva di ChatGPT Plus

Al momento, Tasks è disponibile in versione beta per gli abbonati paganti, ma OpenAI ha dichiarato che la funzione sarà estesa a tutti gli utenti di ChatGPT in futuro. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la trasformazione di ChatGPT in un assistente digitale completo, capace di integrare funzioni di produttività avanzata.

Con l’introduzione di Tasks, OpenAI continua a migliorare le capacità di ChatGPT, rendendolo non solo uno strumento di conversazione, ma anche un valido supporto per la gestione quotidiana. Questa novità promette di semplificare l’organizzazione personale, trasformando il modo in cui interagiamo con l’intelligenza artificiale.