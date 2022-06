Ms. Marvel: nuovo poster ispirato alle origini pachistane dell’eroina

Marvel Entertainment ha lanciato un nuovo, significativo poster ufficiale per Ms. Marvel, la serie del MCU in arrivo domani su Disney+.

Ms. Marvel, la nuova supereroina del Marvel Cinematic Universe che debutterà domani su Disney+ con la sua serie live action, non è un personaggio qualunque: è importante, nel suo background, non solo essere una teenager un po’ nerd in cui le coetanee da casa potranno specchiarsi, ma anche le sue origini pachistane, ribadite dal nuovo character poster che ritrae Kamala Khan con un pattern di colori molto caratteristico.

Kamala Khan IS Ms. Marvel. ⚡️ Check out this Ms. Marvel inspired-by poster. Ms. Marvel, an Original series from Marvel Studios, starts streaming June 8 on @DisneyPlus. Art by @Doaly. #MsMarvel pic.twitter.com/i2VbRFMGgv — Marvel Studios (@MarvelStudios) June 6, 2022

Ms. Marvel è la nuova serie originale targata Marvel Studios che ha come protagonista Kamala Khan, un’adolescente americana musulmana che cresce a Jersey City. Gamer appassionata e instancabile scrittrice di fan-fiction, Kamala è una grande fan dei Super Eroi e ha un’immaginazione smisurata, soprattutto quando si parla di Captain Marvel. Eppure, Kamala si sente invisibile sia a casa che a scuola; almeno finché non ottiene i superpoteri come gli eroi che ha sempre ammirato. Sarà davvero più facile la vita con i superpoteri?

Iman Vellani interpreta Kamala Khan alias Ms. Marvel; il cast include anche Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Naki, Azher Usman, Travina Springer e Nimra Bucha.

Gli episodi sono diretti da Adil El Arbi & Bilall Fallah, Meera Menon e Sharmeen Obaid – Chinoy. Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso e Bisha K. Ali sono gli executive producer. I co-produttori esecutivi della serie sono Sana Amanat e Trevor Waterson, e Bisha K. Ali è il capo sceneggiatore.

