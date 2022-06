Love, Victor 3: trailer e poster della stagione finale del serial Disney+

Creekwood torna in scena per un ultimo semestre con Love, Victor 3: Disney+ ha diffuso il trailer italiano e il poster della stagione finale del serial.

Disney+ ha diffuso il trailer e la key art di Love, Victor 3, ultima stagione della serie originale che arriverà con tutti i suoi otto episodi il 15 giugno su Disney+.

Questa stagione ritrova Victor in un viaggio alla scoperta di se stesso, non solo per decidere con chi vuole stare, ma più in generale, chi vuole essere. Con i progetti post-scolastici che incombono, Victor e i suoi amici si trovano di fronte a una nuova serie di problemi che devono risolvere per poter prendere le decisioni migliori per il loro futuro.

La serie è interpretata da Michael Cimino, Rachel Hilson, Anthony Turpel, Bebe Wood, Mason Gooding, George Sear, Isabella Ferreira, Mateo Fernandez, Anthony Keyvan, Ava Capri, James Martinez e Ana Ortiz.

Gli sceneggiatori originali del film Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger sono i produttori esecutivi insieme a Brian Tanen, Rick Wiener, Kenny Schwartz, Jason Ensler, Isaac Klausner, Marty Bowen, Adam Fishbach, Wyck Godfrey, Pouya Shahbazian e Adam Londy. La serie è prodotta da 20th Television, parte dei Disney Television Studios.

