iOS 16 permette di “estrarre” dei soggetti dalle foto

iOS 16 si è mostrato nel corso della WWDC22 di Apple, durante la quale c’è stato modo di approfondire alcune delle funzionalità del nuovo sistema operativo, che fra le varie feature permetterà anche di avere a che fare con la “estrazione” di soggetti dalle foto, e con la possibilità di trascinarli in altre app nel giro di solamente qualche tap.

Parliamo non solo di Foto, ma anche degli screenshot e di Quick Look, grazie a quanto viene permesso dal Machine Learning sfruttato dal colosso di Cupertino, che ha deciso di inserire il tutto per tutti gli utenti con la piattaforma di iOS 16.

Semplicemente tenendo premuto sulle foto e copiando i soggetti, sarà quindi possibile ottenere quelli che a prima vista sembrano dei classici formati ritagliati di tipo PNG, in maniera tuttavia particolarmente comoda e precisa, come mostrato dalle prime prove.

Per fruire del tutto sarà possibile avere un dispositivo con almeno il SoC A12 Bionic all’interno, dato che il Machine Learning avanzato e le analisi delle immagini non risultano possibili con chip meno avanzati all’interno, con comunque la maggior parte degli utenti che avrà la possibilità di fruire del tutto.