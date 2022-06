What We Do In the Shadows 4: la clip che presenta l’arrivo della nuova stagione a luglio

Una clip tratta da What We Do In the Shadows 4 mostra i protagonisti della serie TV ad un party. La quarta stagione uscirà a luglio.

La clip di What We Do In The Shadows 4 mostra i protagonisti della serie TV impegnati in un party che serve a lanciare la nuova stagione, che sarà disponibile negli Stati Uniti su FX dal 12 luglio, mentre il giorno dopo arriverà su Hulu.

Qui sotto trovate la clip di What We Do In the Shadows 4.

Nella nuova stagione vedremo di nuovo Nandor (Kayvan Novak),Nadja (Natasia Demetriou), Laszlo (Matt Berry) e Guillermo (Harvey Guillén) protagonisti. Confermato anche il ritorno di Kristen Schaal, il cui personaggio è comparso per la prima volta nella stagione 1, diventando però una presenza fissa solo dalla terza stagione.

Tra le guest star viste fino ad ora possiamo menzionare Beanie Feldstein (Booksmart), Nick Kroll (Big Mouth), Dave Bautista (Guardiani della Galassia), Benedict Wong (Doctor Strange), Haley Joel Osment (Il Sesto Senso), Mark Hamill (Star Wars) e Aida Turturro (I Soprano).

Jemaine Clement (Moana, Flight of the Conchords) è il creatore della serie What We Do In The Shadows. Si tratta di uno dei protagonisti del film del 2014 che ha avuto come regista e membro del cast anche Taika Waititi. Lo stesso Waititi fa anche da produttore della serie TV.