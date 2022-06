Pennywise: The Story of IT – Il trailer ufficiale del documentario in uscita il 26 luglio

Ecco il trailer di Pennywise: The Story of IT, il documentario che arriverà il 26 luglio su diverse piattaforme come Prime Video ed Apple.

Pennywise: The Story of IT è un documentario molto atteso dagli appassionati di Stephen King e della miniserie televisiva con Tim Curry protagonista, che negli anni Novanta ha conquistato tanti appassionati. Online è stato diffuso il trailer del documentario che sarà disponibile l’8 luglio in alcuni cinema selezionati negli Stati Uniti, mentre dal 26 luglio arriverà su piattaforme come Apple, Prime Video e Screambox. Non è stato specificato se il documentario sarà visibile anche in Italia.

Qui sotto trovate il trailer di Pennywise: The Story of IT.

Nel trailer possiamo vedere interviste a diversi protagonisti della miniserie TV, compreso Richard Thomas, interprete della versione adulta di Bill Denbrough, e, soprattutto, è presente anche Tim Curry, che, nonostante le sue condizioni di salute, sembra essere riuscito a dare un contributo al documentario. Pennywise: The Story of IT comprende anche filmati inediti tratti dal dietro le quinte della miniserie.

Nel documentario saranno presenti anche interviste al regista Tommy Lee Wallace and Thomas, ed ai membri della squadra di lavoro Bart Mixon, Seth Green (Buffy l’Ammazzavampiri), Emily Perkins (Ginger Snaps), Tim Reid (Sister, Sister).

Il documentario è stato realizzato da John Campopiano (Unearthed and Untold: The Path to Pet Sematary) e Christopher Griffiths (Leviathan: The Story of Hellraiser and Hellbound: Hellraiser II), ed è stato prodotto da Gary Smart, Brady William Gorman e Laurance Gornall.