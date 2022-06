Offerte Amazon: Hogwarts Legacy in pre-ordine al minimo storico

Le offerte di Amazon permettono di pre-ordinare il titolo Hogwarts Legacy per PlayStation 4 al minimo storico, visto che si parla di solamente di 49,80€ per il titolo targato Portkey Games, che può quindi finire nelle mani degli utenti entro la fine dall’anno (salvo spiacevoli e non confermati rinvii) a un prezzo particolarmente conveniente.

Si tratta della versione PS4, com’è bene confermare, mentre non è chiaro al momento come funzionerà l’upgrade alla console di nuova generazione. Chi acquisterà il gioco potrà fruire della spedizione gratis e veloce di Amazon Prime, ovviamente nel caso in cui abbia un abbonamento attivo sul proprio account.

L’opera permetterà di vivere le avventure a tema magico con moltissime opzioni di personalizzazione e contenuti di cui fruire, lasciando quindi che gli amanti della saga di Harry Potter abbiano pane per i propri denti sulle console di nuova e di vecchia generazione.

Vi lasciamo quindi alla pagina ufficiale del prodotto, sperando che questo abbia presto modo di arrivare sugli scaffali digitali e virtuali, e che quindi chi fruirà dell’ottimo prezzo per la versione PS4 si troverà ad avere a che fare con il titolo nel giro di solamente qualche mese.

Compralo su Amazon.it

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.