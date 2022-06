Il Paradiso del Pavone: nuovo trailer dal film in sala dal 16 giugno

Arriverà nei cinema dal 16 giugno, con Nexo Digital, il terzo lungometraggio di Laura Bispuri, Il Paradiso del Pavone, dopo essere stato presentato in anteprima alla 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, nel Concorso Orizzonti. Vi presentiamo oggi il nuovo trailer ufficiale della pellicola.

La storia si svolge in un giorno d’inverno, quando Nena (Domenique Sanda) riunisce la famiglia per festeggiare il suo compleanno. Ci sono proprio tutti: il marito Umberto (Carlo Cerciello), i figli Vito (Leonardo Lidi) e Caterina (Maya Sansa) con la cugina Isabella (Yile Yara Vianello), la nuora Adelina (Alba Rohrwacher) e l’ex genero Manfredi (Fabrizio Ferracane) con la sua nuova fidanzata Joana (Tihana Lazović), la nipote Alma (Carolina Michelangeli), la domestica Lucia (Maddalena Crippa) con sua figlia Grazia (Ludovica Alvazzi Del Frate). E poi c’è Paco, il pavone di Alma. Nell’attesa di un pranzo che non arriverà mai, Paco si innamora di una colombetta dipinta in un quadro. Un amore impossibile che mette in discussione tutta la famiglia, chiamata a riflettere sulla verità dei propri sentimenti e sul senso profondo di ciò che resta e di ciò che invece scompare per sempre.

Prodotto da Vivo film con Rai Cinema e Match Factory Productions, con il sostegno di MiC-Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Regione Lazio e Film und Medien Stiftung NRW, Il Paradiso del Pavone annovera tra i suoi interpreti Dominique Sanda, Alba Rohrwacher, Maya Sansa, Carlo Cerciello, Fabrizio Ferracane, Leonardo Lidi, Tihana Lazović, Yile Yara Vianello, Ludovica Alvazzi Del Frate, Carolina Michelangeli e vede la partecipazione di Maddalena Crippa. A dirigerli la pluripremiata Laura Bispuri, già regista di Vergine giurata e Figlia Mia.

