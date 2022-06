Hollow Knight: Silksong sarà al Summer Game Fest? Spunta un indizio

Hollow Knight: Silksong potrebbe tornare a mostrarsi in occasione del Summer Game Fest, in base a un indizio.

Hollow Knight: Silksong, l’atteso seguito del metroidvania targato Team Cherry, potrebbe essere presentato al Summer Game Fest. A suggerirlo sarebbe un’interessante scambio di battute avvenuto su Twitter tra il presentatore dell’evento Geoff Keighley e Matthew Griffin, il responsabile marketing del gioco.

I approve of the tease. =P — Matthew Griffin (@griffinmatta) June 6, 2022

“Non c’è niente di meglio della sensazione che si prova quando un’ottima anteprima mondiale arriva nella propria casella di posta“, ha scritto Keighley, chiaramente suggerendo che del materiale destinato a rappresentare una “world premiere” durante la Summer Game Fest fosse appena arrivato.

A questa frase ha risposto Matthew Griffin, dicendo “Approvo il teaser“, suggerendo di avere evidentemente qualcosa a che fare con questa misteriosa anteprima arrivata a Keighley.

Ovviamente la risposta di Griffin ha acceso le aspettative dei fan che sperano ormai da tempo di ricevere informazioni sul nuovo capitolo di Hollow Knight, ormai totalmente scomparso dai radar. C’è da dire però che Griffin si sta occupando anche della campagna marketing dell’interessante Crowsworn, un nuovo metroidvania ispirato a Hollow Knight, Devil May Cry e Donkey Kong, che risulta però in una fase meno avanzata rispetto a Silksong Quindi tra i due resta più probabile la possibilità di vedere in azione il nuovo capitolo di Hollow Knight.

Per scoprirlo non ci resta dunque che attendere il Summer Game Fest, che vi ricordiamo verrà trasmesso il 9 giugno a partire dalle 19:00.