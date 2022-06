Droni armati di taser per fermare le sparatorie di massa, la proposta shock di un’azienda americana

Un’azienda americana vuole utilizzare dei droni armati di taser per neutralizzare gli stragisti e risolvere l’emergenza delle sparatorie di massa nelle scuole. Axon è l’azienda americana che ha inventato il TASER, le pistole elettriche più utilizzate al mondo. Anche in Italia si era discusso della possibilità di armare le forze dell’ordine con le armi non letali della Axon.

L’azienda vuole convincere il governo a creare una rete di sorveglianza simile alle infrastrutture antincendio. “Negli USA ci sono 10 milioni di idranti antincendio”, ha dichiarato il CEO dell’Axon, Rick Smith. Da qui l’idea di creare un sistema altrettanto diffuso capillarmente per monitorare in tempo reale le stragi e diminuire i tempi d’intervento. Smith sostiene che un simile sistema avrebbe costi analoghi a quelli delle misure di sicurezza antincendio.

“Un sistema di questo tipo sarebbe in grado di prevenire, identificare e scoraggiare le sparatorie di massa all’interno delle scuole e nei luoghi pubblici”, insiste Rick Smith.

E poi i droni e i robot per proteggere le forze dell’ordine dal rischio di perdere vite umane durante gli scontri umani. La Axon propone di usare droni armati di pistole TASER, in grado di avvicinarsi al terrorista e poi neutralizzarlo senza la necessità di esporre i poliziotti a pericoli non necessari. Rick Smith ha sottolineato l’importanza di non utilizzare sistemi automatici pilotati dalle IA per questo scopo: “è fondamentale che i droni siano sempre controllati da un poliziotto in carne ed ossa”, ha aggiunto.