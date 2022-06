Apple presenterà un Mac Mini con chip M2 questa sera?

Apple potrebbe avere almeno una sorpresa in serbo per la WWDC 2022. A poche ore dall'evento spunta l'ipotesi di un Mac Mini con chip M2.

Apple ha in cantiere un nuovo modello del Mac Mini, molto più potente di quello attualmente in commercio. Potrebbe essere presentate durante il keynote del WWDC 2022 di questa sera. La sorpresa è stata rovinata da un rivenditore indipendente, colpevole di aver inserito due prodotti in catalogo prima dell’annuncio ufficiale.

La notizia è inaspettata: negli ultimi due anni Apple non ha mostrato nuovi prodotti durante la WWDC, dedicando l’evento esclusivamente alle novità lato software. Sappiamo che verosimilmente il nuovo visore per la realtà aumentata non sarà mostrato durante la conferenza, ma fa piacere sapere che Apple portebbe avere comunque almeno un’altra sorpresa in serbo.

Nella giornata di ieri il catalogo di B&H Photo è stato aggiornato con due nuovi misteriosi prodotti della Apple. Proprio 24 ore prima del keynote. Le pagine dei prodotti sono dei mera segnaposto: niente foto e niente scheda tecnica. “Un nuovo prodotto arriverà presto”, si leggeva nella descrizione delle due pagine, che nel frattempo sono state rimosse.

Secondo Apple Insider, è probabile che almeno uno dei due prodotti in questione sia il nuovo Mac Mini 8/256GB con chip M2

Per la prima volta il più piccolo dei computer di Apple riceverebbe quindi il chip di nuova generazione. I Mac Mini attualmente in commercio montano tutti il chip M1. Non conosciamo il possibile prezzo di questo Mac.