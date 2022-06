Apple ha annunciato il suo adattatore con doppia porta USB-C da 35 W

Dopo il leak di qualche tempo fa, Apple ha avuto modo di annunciare in via ufficiale il suo adattatore che si presenta con un totale di due diverse porte USB-C.

Si attendeva ormai da tempo un annuncio da parte di Apple per quel che concerne un nuovo adattatore, pensato nello specifico al fine di offrire con una singola presa a muro un totale di due porte USB di tipo C con cui poter caricare i propri dispositivi. Il tutto era stato leakato qualche tempo a dietro dal negozio digitale della compagnia, mentre ora nel corso del nuovo evento WWDC22 il tutto è stato svelato in via ufficiale da parte del colosso di Cupertino.

Con output a 27 W, gli utenti avranno quindi modo di fruire del tutto con diverse opzioni, finendo ad esempio per poter caricare con una sola presa i propri Apple Watch e iPhone, soluzione particolarmente comoda che permetterà di conseguenza di risparmiare spazio e di organizzare al meglio lo spazio di ricarica dei propri dispositivi, con ovviamente gli articoli del colosso di Cupertino che risulteranno compatibili con il nuovo adattatore.

La compagnia ha confermato che il lancio del prodotto avverrà solamente nel giro di qualche tempo, e che il dispositivo potrà essere acquistato sul proprio negozio ufficiale alla cifra di 59,99$. Va sottolineato in ogni caso che non sarà presente all’interno della confezione alcun tipo di cavo di ricarica, e che quindi gli utenti dovranno provvedere autonomamente nel procurarsi questi ultimi, avendo la possibilità di acquistarli separatamente dall’azienda o sfruttando quelli inclusi nelle confezioni precedentemente acquistare.

Dopo che la soluzione era stata anticipata dall’Apple Store (abbiamo approfondito il tutto in questo articolo), per poi sparire dai radar ufficiali per qualche tempo, non erano state poche le richieste degli utenti che chiedevano a gran voce l’arrivo dei nuovi gioiellini sul mercato, e finalmente il palcoscenico dove sono stati svelati anche gli M2 ed iOS 16 è risultato adatto alla presentazione dei device.