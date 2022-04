Apple svela per errore un doppio caricatore da 35 W

Come da poco riportato dalle pagine di 9to5Mac, prima che qualunque tipo di annuncio venisse portato avanti da Apple, la compagnia si è trovata a pubblicare evidentemente per errore un nuovo prodotto sul proprio sito ufficiale. Si parla nello specifico di un caricatore con due porte USB di tipo C da 35 W, di cui al momento abbiamo già alcuni dettagli quindi, seppur al momento il dispositivo non esista ancora e non sia chiaro se mai arriverà sul mercato.

Stando a quanto anticipato, il dispositivo utilizza una tecnologia nota come GaN per generare meno calore, il che è in linea con il report di Digitimes dello scorso anno che aveva anticipato il fatto che il colosso di Cupertino era al lavoro su un dispositivo di questo tipo. Rispetto ai classici adattatori USB di tipo C della compagnia, in questo caso ci troveremmo davanti a un dispositivo più piccolo e veloce, che stando al documento di supporto dovrebbe arrivare anche con un cavo USB di tipo C incluso.

A parlare del tutto era stato anche il noto analista Ming-Chi Kuo, il quale aveva anticipato una novità di questo tipo per il 2022. Nonostante non ci siano conferme in tal senso, e non sia chiaro cosa sia successo con la pagina del prodotto ora sparita, è molto probabile che Apple abbia pubblicato in anticipo per errore un prodotto che verrà annunciato e reso disponibile solamente in seguito, magari mentre gli addetti alla creazione della pagina web la stavano strutturando.

Non resta quindi che aspettare un annuncio ufficiale in tal senso, il quale dovrebbe presentarsi nel corso dei prossimi mesi, magari proprio in un nuovo evento del colosso di Cupertino che avrà modo di ospitare novità anche in merito al doppio caricatore appena anticipato.