The Callisto Protocol: nuovi dettagli su Season Pass, bonus esclusivi e Deluxe Edition

Emergono nuovi dettagli su The Callisto Protocol, l’ambizioso survival horror di Glen Schofield, il papà di Dead Space. Tramite le pagine del PlayStation Store scopriamo che il gioco arriverà su console PlayStation nella doppia edizione Day One e Digital Deluxe.

La versione Day One proporrà diversi bonus a chi desidera preordinarla sul negozio digitale di Sony, come la skin per il personaggio e le armi “Retro Prisoner” e un secondo pacchetto aggiuntivo chiamato “Contraband”, proposto in esclusiva assoluta su piattaforme PlayStation.

Chi vorrà invece prenotare la versione Deluxe, riceverà tutti i contenuti inclusi nella versione Day One più l’accesso al Season Pass. Al momento, non è ancora stato chiarito quali saranno i contenuti previsti dal pacchetto aggiuntivo né si fa alcuna menzione riguardo all’upgrade next-gen del gioco. Di conseguenza, non sappiamo dunque se chi acquisterà la versione PS4 nell’edizione Day One o Digital Deluxe avrà diritto ad un upgrade gratuito alla versione PS5.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che The Callisto Protocol sarà disponibile a partire dal 2 dicembre 2022 per PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X/S. Di recente è stato pubblicato il primo video di gameplay del gioco che mostra alcuni dettagli su atmosfere e sistema di combattimento ed è stato già confermato che il titolo verrà nuovamente mostrato in occasione del Summer Game Fest del 9 giugno.