Offerte Amazon: TV Samsung da 75 pollici al minimo storico

Le offerte di Amazon permettono di acquistare il TV UE75AU9079UXZT di Samsung da 75 pollici al minimo storico, con una riduzione di 200€ che porta il prezzo totale a solamente 999,99€, di sicuro un’occasione da non perdere per un gioiellino di questo tipo da 75 pollici.

Il dispositivo si presenta con la possibilità di fruire della spedizione gratuita in tutti i casi, la quale risulta anche particolarmente veloce nel caso in cui si disponga di un abbonamento alla piattaforma di Amazon Prime.

Parliamo di un TV Crystal UHD 4K di Samsung davvero enorme, dato che abbiamo a che fare con 75 pollici, retti da una comoda base particolarmente adattabile a molte postazioni degli utenti che vogliono avere a che fare col gioiellino in questione. Non manca il supporto integrato ad Amazon Alexa e la possibilità di fruire di diverse applicazioni sfruttando le potenzialità della smart TV in questione.

Accedendo al link che trovate qui di seguito potete recarvi sulla pagina ufficiale del gioiellino realizzato da parte di Samsung, avendo modo di conseguenza di fruire dell’ottimo sconto attualmente presente per l’enorme e ottimo display, fruendo infatti della sua posizione attualmente al minimo storico.

Compralo su Amazon.it

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.