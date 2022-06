MacBook Pro da 13 pollici rinviato e assente alla WWDC22, stando a Gurman

Il nuovo evento WWDC22 di Apple è ormai vicino, e Mark Gurman continua a parlare di novità da attendere nel corso della nuova conferenza del colosso di Cupertino, ma non mancano anche presunti annunci che non avranno modo di presentarsi nel corso dell’evento. Parliamo in questo caso nello specifico dei prossimi MacBook Pro di Apple, che sarebbero dovuti venire svelati proprio sul nuovo palcoscenico, ma sembra che questi siano stati rinviati e non avranno di conseguenza modo nel giro di poco tempo di mostrarsi ai fan.

Parliamo di un insider e giornalista di Bloomberg particolarmente affidabile, che con la sua newsletter Power On ha spesso modo di approfondire moltissime novità prima dei relativi annunci ufficiali. Stando a quanto anticipato, come potete leggere qui di seguito, i nuovi MacBook Pro da 13 pollici erano attesi per la nuova conferenza, ma un rinvio interno avrebbe fatto capolino.

Un MacBook Pro da 13 pollici più veloce era anche pronto a venire lanciato assieme ai nuovi Air (durante la WWDC22 secondo Gurman, NdR), ma gli stessi lockdown in Cina potrebbero aver rinviato i piani nella roadmap. Quando la macchina verrà lanciata, aspettatevi che questa sia identica ai MacBook Pro da 13 pollici del 2020 senza la Touch Bar.

Non è passato molto da quando nel corso del mese di ottobre 2022 Apple ha svelato i nuovi MacBook Pro da 14 e da 16 pollici, dei dispositivi che sembrerebbero ormai pronti per ricevere della concorrenza da un gioiellino maggiormente potente. Si parlerebbe probabilmente dell’inserimento dei nuovi M2 della compagnia ormai chiacchierati da tempo, con migliorie di ogni tipo che potrebbero presentarsi.

Il nuovo evento della compagnia dal quale ci aspettiamo molte novità sotto vari aspetti è per fortuna vicino, e non servirà di conseguenza attendere molto prima di poter finalmente scoprire tutti i dettagli sui prossimi prodotti che verranno svelati.