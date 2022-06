Love, Death + Robots 3: dietro le quinte dell’episodio La pulsazione della macchina

La regista Emily Dean racconta i segreti della realizzazione dell’episodio La pulsazione della macchina (The Very Pulse of the Machine) di Love, Death + Robots 3, in una featurette esclusiva.

Terrore, fantasia e bellezza si fondono in questo terzo volume prodotto da Tim Miller (Deadpool, Terminator – Destino oscuro) e David Fincher (Mindhunter, Mank): nove nuovi episodi con temi che vanno dalla scoperta di un’antica entità maligna a un’apocalisse comica, raccontando sorprendenti storie brevi che spaziano dal fantasy all’horror e alla fantascienza con inconfondibile umorismo e originalità visiva.

