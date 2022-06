Horizon Forbidden West: disponibile l’update 1.16 che corregge i problemi ai salvataggi

Horizon Forbidden West si aggiorna ancora con l’update 1.16 che dovrebbe correggere i problemi relativi ai fenomeni di crash in grado di corrompere i salvataggi del gioco generati prima dell’installazione della patch 1.15. Per questo, Guerrilla Games ha consigliato ai videogiocatori di procedere quanto prima con l’installazione del nuovo aggiornamento.

Hi everyone! We've just launched Update 1.16 on both PlayStation 4 and PlayStation 5, which fixes a crash that affected save games created before 1.15 where a job was in progress. Please be sure to update your game!

Happy Saturday, and happy exploring out in the wilds 🏹

— Guerrilla (@Guerrilla) June 4, 2022