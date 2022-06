WhatsApp permette di rinominare i dispositivi collegati agli account business

WhatsApp ha introdotto un aggiornamento particolarmente utile, il quale risulterà infatti utilizzabile in particolar modo da tutti coloro che hanno collegato diversi device al proprio account dell’app di messaggistica, e si troveranno con una nuova feature del Premium a poter fare ordine in tal senso. Si parla nello specifico della possibilità di rinominare fino a 10 dispositivi nello stesso account, creando anche un link business personale per ognuno di questi.

Come da poco anticipato, il tutto sta venendo pian piano rilasciato anche in via gratuita per gli account business, al contrario di quanto era emerso qualche tempo a dietro, mentre si parlava infatti della possibilità che si sarebbe trattato di una feature esclusivamente premium. Come mostrato nel nuovo screenshot, è possibile procedere nel rinominare uno specifico dispositivo non appena si effettua il collegamento con il proprio account WhatsApp, seguendo una semplice procedura nel pannello dei device a cui è stato dato accesso.

Alcune precisazioni delle pagine di WABetaInfo hanno svelato che i nomi risulteranno privati e che di conseguenza gli utenti non si troveranno a scoprire il tutto. La feature sta venendo rilasciata sia su iOS che su Android, e anche se si parla al momento di un debutto in fase di beta, di sicuro nel giro di qualche tempo con i test che continueranno il tutto verrà rilasciato per tutti gli account business, non trattandosi di una novità esclusiva.

Ovviamente non abbiamo a che fare con una rivoluzione della piattaforma, ma capita spesso che gli account Business di WhatsApp si trovino ad avere a che fare con nuove e utili funzionalità. Si è ad esempio parlato di recente della possibilità di poter modificare la foto cover del proprio profilo. Abbiamo approfondito il tutto nell’articolo a cui potete accedere recandovi a questo link.