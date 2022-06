WhatsApp Business permetterà di cambiare foto cover

Come anticipato dalle pagine di WABetaInfo, WhatsApp permetterò di cambiare foto cover per quel che concerne l'ambito business su tutte le piattaforme.

Come da poco riportato dalle pagine di WABetaInfo, sempre pronte a fornire in anteprima delle anticipazioni per quel che concerne la piattaforma di WhatsApp e i futuri piani degli sviluppatori Meta, la sezione Business sta per espandersi con una feature alquanto interessante disponibile in anteprima per il momento solamente su iOS.

Si parla nello specifico della possibilità di inserire come sfondo del proprio profilo business un’immagine, la quale avrà di conseguenza modo di migliorare l’estetica del proprio brand grazie alla presenza di una seconda opzione all’infuori della foto profilo. Come mostrato in un primo screenshot, impostare il tutto risulterà particolarmente facile, con infatti l’immagine di una penna che indicherà dove recarsi al fine di cambiare la cover del proprio profilo aziendale.

Va sottolineato che al momento il tutto risulta disponibile per iOS, ma come confermato da WABetaInfo, è in arrivo lo stesso update anche per quel che concerne la piattaforma di WhatsApp Desktop, la quale avrà modo di integrare la funzionalità in questione e di permettere agli utenti business questo cambio in maniera alquanto veloce. Al contempo, si parlerà probabilmente in futuro anche del debutto del tutto per quel che concerne Android, ma al momento neanche il noto sito di anticipazioni sulla piattaforma di WhatsApp ha novità in tal senso.

C’è da dire che il tutto non è stato ancora rilasciato in via ufficiale, e che infatti di sicuro la piattaforma si occuperà prima di testare il tutto al meglio, rilasciando l’aggiornamento per gli utenti solamente in seguito non appena questo risulterà maggiormente stabile e funzionante.

La compagnia sta lavorando molto al fine di migliorare la sezione business della piattaforma, con anche delle API pensate al fine di migliorare il tutto esponenzialmente. Abbiamo avuto modo di approfondire la questione nell’articolo a cui potete accedere da questo link.