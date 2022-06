Volkswagen ha avviato la produzione dell’ID. Buzz

Parte ad Hannover la produzione dell'atteso Volkswagen ID. Buzz. Due modelli: uno per i privati e l'altro per le aziende. In Germania si parte da 54.430 euro.

Dopo molti anni di teaser, hype e attesa, finalmente ci siamo: il nuovo Volkswagen ID. Buzz è entrato in produzione. Il mini-bus completamente elettrico verrà presto consegnato ai primi clienti. L’ID. Buzz raccoglie il testimone dell’iconico Bulli, uno dei veicoli più distinguibili della storia di Volkswagen.

Per il momento l’ID. Buzz è disponibile solo in Germania, ma già verso autunno sarà possibile ordinarlo anche nel nostro paese.

La produzione è stata affidata allo stabilimento di Hannover, dove lavorano oltre 4.000 dipendenti. La fabbrica è stata recentemente convertita alla produzione di veicoli elettrici di nuova generazione, come l’ID Buzz, appunto. Ma non solo, ospita anche la produzione del Volkswagen Multivan T7, che è un ibrido plug-in con 50km di autonomia elettrica. In totale sono due i modelli di ID.Buzz in catalogo:

l’ID Buzz standard, per il trasporto passeggeri: si parte da 64.581 euro

l’ID Buzz Cargo, destinato alle aziende: si parte da 54.430 euro

Volkswagen intende produrne 15.000 all’anno. Più avanti la fabbrica di Hannover entrerà a pieno regime, con una produzione stimata attorno ai 130.000 veicoli all’anno.

L’ID Buzz poggia sul pianale MEB. Dispone di powertrain da 150 kW con 310 Nm di coppia e alimentato da una batteria da 82 kWh. Quanto basta per un’autonomia è di 423 km, che salgono a 425 km nella versione Cargo.

Recentemente Volkswagen ha celebrato il lancio della serie TV Obi-Wan Kenobi con due versioni dell’ID. Buzz a tema Star Wars: