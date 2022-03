ID BUZZ EV: il micro-bus degli hippy ora è elettrico… e potente

Volkswagen ha finalmente svelato il revival elettrico del suo iconico Volkswagen Type 2. Il nuovo micro-bus si chiama Volkswagen ID.Buzz.

Il Volkswagen ID.Buzz entrerà in produzione verso la fine del 2022. Nel 2025 verrà lanciato anche un modello con guida autonoma di Livello 4, che entrerà in servizio ad Amburgo.

Il veicolo sarà disponibile in due versioni: una per i consumatori, l’altra per le aziende, con un assetto da furgoncino per trasportare le merci. Il debutto sul mercato è atteso per la fine del 2022. Ma non solo: Volkswagen ha annunciato anche una versione sperimentale del Volkswagen ID.Buzz con guida autonoma di Livello 4: entrerà in servizio ad Amburgo nel 2025.

Volkswagen ID.Buzz: potenza, autonomia e velocità massima

Il pianale è sempre il MEB, già alla base degli altri modelli della linea ID di Volkswagen. È il veicolo più grande a sfruttare la piattaforma progettata per le auto elettriche.

Il Volkwagen ID.Buzz ha un motore elettrico da 210CV, ma la velocità massima è settata a 145 Km/h.

Il micro-bus elettrico potrà contare su un pacco batterie da 77kWh, con una capacità di ricarica da 170kw e un motore elettrico, posto sull’asse posteriore, in grado di generare l’equivalente di 210CV. Nonostante questa potenza, VW limiterà elettronicamente la velocità massima dell’ID.Buzz a 145Km/h.

L’autonomia prevista è di 410Km. Le batterie si ricaricano dallo 0 all’80% in appena 30 minuti.

Volkswagen ID.Buzz: dimensioni e capienza

Il Volkswagen ID.Buzz è lungo 471 cm, largo 198, alto 193 con un passo 299 cm. Pressoché le stesse dimensioni del furgone T6.

La versione Cargo offrirà una capienza massima di 600Kg. Volkswagen ha promesso che offrirà alle aziende una ricchissima libertà in termini di personalizzazioni del veicolo.

Il micro-bus può ospitare cinque persone. Conducente e passeggero siedono su sedili singoli con braccioli regolabili, mentre il vano posteriore ha un sedile a tre posti ribaltabile. Il divano può essere spostato in direzione longitudinale.

Non mancano due porte scorrevoli per garantire un ingresso comodo e senza ostacoli. Il bagagliaio offre 1.121 litri, che tuttavia diventano 2.205 litri ribaltando la seconda fila di sedili.

Volkswagen ID.Buzz: tanta tecnologia a bordo

La versione europea del micro-bus elettrico di Volkswagen potrà contare su un ricco pacchetto di feature tecnologie: dall’Active Lane-Change Assist al Park Assist Plus. Troviamo poi la piattaforma V2X per la condivisione dei dati con i veicoli compatibili circostanti: la vettura trasmette in tempo reale informazioni sul traffico, incidenti e altri possibili imprevisti.

Gli interni offrono lo stesso comfort e la stessa innovazione che contraddistinguono la linea ID. Troviamo quindi un cruscotto virtuale di 5,3” e uno schermo principale per l’infotainment da 10″ o 12″.

Tante possibilità di personalizzazione: in totale sono undici le varianti di colore. Solo una a tina unita (Candy White), cinque metallizzate (Mono Silver, Lemon Yellow, Starlight Blue, Energetic Orange e Bay Leaf Green), una perlata (Deep Black) e quattro varianti bicolore.