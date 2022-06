Un giocatore di War Thunder ha divulgato dei documenti classificati per vincere una discussione online

Disposto a tutto pur di vincere un dibattito sul forum ufficiale di un videogioco, inclusa la divulgazione di documenti classificati dell’esercito cinese. Siamo sul forum di War Thunder, popolare videogioco di simulazione di combattimento con mezzi da guerra: navi, caccia e ovviamente carri armati.

Due giocatori stavano discutendo animosamente su quale fosse la fazione del gioco più forte. Un utente stava cercando di dimostrare che i carri armati statunitensi fossero meglio equipaggiati di quelli cinesi e l’altro supportava la tesi opposta — sostenendo che gli sviluppatori avrebbero dovuto migliorare le statistiche in-game dei mezzi corazzati della Cina, per renderli più forti. La discussione si protrae per le lunghe, finché uno dei due utenti non tira fuori l’asso dalla manica: un dossier sulle munizioni usate da alcuni mezzi corazzati cinesi, i proiettili DTC10-125 tungsten penetrator. Il materiale includeva un rapporto estremamente dettagliato sulla loro capacità di penetrazione e alcuni diagrammi. Documenti che non provenivano da Wikipedia, ma dall’archivio di documenti secretati dell’Esercito Popolare di Liberazione della Cina.

Come siano finiti nelle mani dell’utente non è chiaro. War Thunder è un gioco di nicchia, ma è molto popolare tra gli appassionati di veicoli militari e la sua community include notoriamente diversi appartenenti alle forze armate, alcuni dei quali ancora in servizio.

Non è nemmeno la prima volta che un utente del forum di War Thunder diffonde online documenti classificati nel tentativo di vincere una discussione contro un altro appassionato. Era già successo un anno fa, quando un altro utente aveva condiviso alcuni dossier classificati sul Challenger 2, un carro armato utilizzato dalle forze armate del Regno Unito. Siccome è estremamente improbabile che un civile – ma anche un soldato semplice – possa avere accesso a quel tipo di informazioni, all’epoca in molti avevano dato per scontato che l’utente in questione fosse un ufficiale del Royal Tank Regiment. Una tesi, quest’ultima, che era stata condivisa anche dalla rivista UK Defence Journal.

Abbiamo ricevuto conferma che questi documenti sono ancora classificati. Decidendo di divulgarli ripetutamente, hai violato l’Official Secrets Act, così come del resto esplicitato dall’avviso contenuto nella copertina del documento. La violazione dell’Official Secrets Act comporta una pensa massima di 14 anni di detenzione. Di questo ne sei consapevole: quando sei entrato in servizio nelle forze armate hai dichiarato di comprendere le conseguenze di una simile azione.

avevano scritto i moderatori del forum dopo aver bannato l’utente in questione.

Solamente pochi mesi dopo un altro utente aveva diffuso altre informazioni riservate, questa volta su un carro armato dell’esercito francese. Sul forum del gioco sono stati rivelati segreti militari in almeno sette diverse occasioni.

I nostri community manager hanno immediatamente bannato l’utente, cancellando anche tutti i suoi post. Le informazioni su quello specifico tipo di proiettili sono ancora secretate in Cina. Pubblicare sul forum di War Thunder informazioni classificate su qualsiasi veicolo, di qualsiasi nazione, è ovviamente proibito. Il game developer si rifiuta di utilizzare questo genere di materiale nei suoi giochi

ha aggiunto un portavoce della Gaijin Entertainment in riferimento all’ultimo incidente.