Toyota ha presentato una batteria per l’accumulo domestico

Toyota come Tesla: il produttore giapponese venderà accumulatori destinati all'uso domestico. La prima batteria si chiama O-Uchi Kyuden.

Toyota come Tesla: il produttore giapponese venderà accumulatori destinati all’uso domestico. Insomma, delle super-batterie che consentiranno di conservare l’energia elettrica prodotta dai pannelli solari. Il primo prodotto si chiama O-Uchi Kyuden. Purtroppo, almeno inizialmente, sarà disponibile esclusivamente in Giappone.

La batteria O-Uchi Kyuden ha una capacità di accumulo di 8,7kWh con una potenza massima in uscita di 5,5 kW. In linea con altri prodotti di questo tipo, l’accumulatore è smart e può essere programmato completamente utilizzando un’apposita app per smartphone.

Curiosamente, in assenza di pannelli solari è possibile alimentare la batteria utilizzando le batterie delle vetture elettriche utilizzando la presa V2G. Una soluzione estrema, che tuttavia potrebbe essere utile in caso di blackout. I preordini sono già aperti, mentre le prime unità verranno consegnate ad agosto. Per la vendita ai clienti, Toyota si affiderà ad una rete di costruttori e professionisti locali, che potranno proporre l’accumulatore durante le operazioni di installazione dei pannelli solari.

O-Uchi Kyuden si posiziona nello stesso mercato dei Powerwall di Tesla, accumulatori pensati per l’uso domestico da abbinare ai pannelli solari. Sono sempre di più i produttori di auto ibride e elettriche che hanno scelto di utilizzare il loro know-how per produrre anche batterie destinate alle case dei privati.

Toyota crede che l’utilizzo di questo sistema possa incoraggiare l’installazione dei pannelli solari e delle energie rinnovabili

si legge nel comunicato stampa pubblicato dall’azienda.