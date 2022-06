Samsung Galaxy Z Flip 4 con cerniera più sottile e piegatura meno evidente?

Il Samsung Galaxy Z Flip 4 del colosso sudcoreano potrebbe presentarsi sul mercato con dei miglioramenti anche per quel che concerne cerniera e piegatura.

Si parla ormai da tempo dei nuovi Samsung Galaxy Z Flip 4 della compagnia sudcoreana, la quale nel giro di qualche tempo dovrebbe avere finalmente modo di svelare i telefoni in questione, presentando di conseguenza tutte le migliorie apportate ai modelli dello scorso anno, con anche delle novità a quanto pare per quel che concerne il sistema di piegatura. È stato di recente approfondito e ripreso da SamMobile che i telefoni “a conchiglia” dovrebbero piegarsi diversamente, rendendo la parte centrale meno evidente, con anche una cerniera maggiormente sottile.

A quanto pare un meccanismo maggiormente compatto della cerniera dovrebbe esporre la parte esterna molto meno, grazie a quanto emerso da alcuni rumor dati dai design anticipati dalle terze parti. Non sappiamo in che modo il tutto dovrebbe avere modo di migliorare l’esperienza, ma è probabile che si tratterà di un telefono meno pesante rispetto a quanto visto con il predecessore, con il noto leaker Ice Universe che ha invece parlato della piega centrale.

Il piano di Samsung sarebbe stato quello di ridurre quest’ultima notevolmente, lasciando di conseguenza che risulti maggiormente facile utilizzare lo schermo per gli utenti, con questa che risulterebbe di conseguenza molto meno visibile. Al momento non è ovviamente chiaro quanto il cambiamento potrebbe risultare rilevante, con ulteriori dettagli in tal senso che dovrebbero presentarsi solamente nella nuova presentazione.

Sembra che servirà aspettare il mese di agosto o quello di settembre al fine di ricevere maggiori dettagli sulla questione, sperando ovviamente che una presentazione per i pieghevoli sia vicina e che il colosso abbia avuto modo di migliorare quanto possibile i suoi gioiellini. Stando a quello che sappiamo, i nuovi telefoni dovrebbero includere all’interno anche il nuovo SoC Snapdragon 8 Gen 1+ di Qualcomm da poco annunciato.