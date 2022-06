Percy Jackson: iniziate le riprese, ci sono cinque nuovi ingressi nel cast

Una immagine postata sui social ha fatto diffondere la notizia dell’inizio delle riprese sulla serie TV su Percy Jackson. Nella foto possiamo vedere la sedia da set con il nome di Rick Riordan, il creatore dei romanzi da cui sono tratte le storie di Percy Jackson.

Ecco il post di Instagram dello stesso Rick Riordan.

Nel cast della serie sono stati aggiunti anche Virginia Kull, Glynn Turman, Jason Mantzoukas, Megan Mullally e Timm Sharp. La Mullally (“Will & Grace,” “Party Down,” “Children’s Hospital”) vestirà i panni di Alecto, a.k.a. Mrs. Dodds, l’insegnante di matematica di Percy; Mantzoukas (“Brooklyn Nine-Nine,” “The League,” “The Good Place”) farà Dionysus, a.k.a. Mr. D.; Kull (“Super Pumped,” “NOS4A2,” “Big Little Lies”) sarà Sally Jackson, la madre di Percy; Turman (“Women of the Movement,” “The Wire,” “Ma Rainey’s Black Bottom”) interpreterà Chiron, a.k.a Mr. Brunner, l’allenatore che farà da guida a Percy; e, infine, Timm Sharp (“Enlightened,” “Blunt Talk,” “On the Verge”) vestirà i panni di Gabe Ugliano, il patrigno di Percy.

Rick Riordan e Jon Steinberg hanno scritto il pilot della serie, mentre James Bobin si occuperà della regia. Steinberg e Dan Shotz faranno da supervisori e da produttori esecutivi assieme a Bobin, Rick Riordan, Rebecca Riordan, Bert Salke, Monica Owusu-Breen, Jim Rowe, Anders Engström, Jet Wilkinson, ed ai membri di Gotham Group Ellen Goldsmith-Vein, Jeremy Bell e D.J. Goldberg. Lo studio dietro al progetto è 20th Television.