Oppo Find N2 in arrivo nel 2022? Lo smartphone arrotolabile sarebbe lontano

Stando a un recente report del noto leaker Digital Chat Station, nel corso del 2022 vedremo arrivare finalmente sul mercato gli Oppo Find N2, dei dispositivi pieghevoli di cui si discute ormai da tempo, anche se come spiegato su Weibo ci sarebbero delle pessime notizie per quel che concerne ulteriori device del colosso.

Abbiamo a che poi con altri telefoni piegabili a conchiglia come visto con gli Z Flip di Samsung e i Huawei P50 Pocket, e come dovremmo avere modo di scoprire in via ufficiale anche con i Motorola Razr 3, che dovrebbero arrivare anch’essi nel corso del 2022.

Dopo aver svelato nel 2021 i telefoni arrotolabili, con dei semplici concept, la compagnia non ha ancora avuto modo di lavorare al tutto, e mentre si parlava di un possibile debutto nel corso del 2022 per quel che concerne i nuovi gioiellini, Digital Chat Station ha parlato invece di molteplici miglioramenti ma di un rinvio al prossimo anno.

Ovviamente si tratta di novità non ufficiali ed è bene prendere tutto con le pinze, anche se la compagnia dovrebbe presto avere modo di discutere apertamente del tutto e di rilasciare nuove informazioni in merito ai gioiellini in questione.