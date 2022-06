Offerte eBay: Samsung Galaxy A52S 5G al minimo storico

Le offerte di eBay permettono di mettere mano a un prezzo scontato sul Samsung Galaxy A52S 5G, dispositivo che al momento si presenta sulla piattaforma al prezzo minimo storico, permettendo quindi agli utenti di mettere mano sul gioiellino con un’occasione da non farsi scappare.

Il prezzo di 257,99€ particolarmente basso per il device di fascia media può essere ulteriormente ridotto grazie all’utilizzo del codice coupon ITPERHPZR6JSN27M, il quale è disponibile fino alla giornata del 7 giugno 2022 e permette di ricevere 5 euro di sconto sull’ordine, potendo quindi mettere mano sul telefono per soli 252,99€, con anche le spedizioni gratuite. È possibile restituire l’oggetto entro un totale di 30 giorni, anche se le spese per la spedizione risultano a carico del compratore.

Il dispositivo si presenta con il SoC Snapdragon 778G che offre il supporto anche alla tecnologia del 5G, con la versione proposta sulla piattaforma di eBay che si presenta per quel che concerne la memoria con 128 GB di spazio di archiviazione e un totale di 6 GB di RAM.

Non vi resta che accedere al link che trovate qui al fine di poter acquistare il dispositivo a un prezzo scontato grazie alla nuova offerta di eBay particolarmente interessante per questo gioiellino targato Samsung.

