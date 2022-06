Love & Gelato: il trailer ufficiale del film Netflix in stile Vacanze Romane

Netflix ha diffuso il trailer ufficiale di Love & Gelato, il lungometraggio in cui una giovane straniera si ritrova a trascorrere un periodo di vacanza in Italia, sulle orme della madre e del percorso tratteggiato dal suo diario.

Ecco il trailer di Love & Gelato, realizzato dai produttori di The Kissing Booth.

Questa è la descrizione del film offerta da Netflix:

Durante una vacanza in Italia, Lina (Susanna Skaggs), usando il diario della madre come guida, incontrerà sulla sua strada Alessandro (Saul Nanni) e Lorenzo (Tobia De Angelis). Sarà impossibile per una ragazza americana come lei resistere al fascino dell’Italia, agli amori estivi e soprattutto al gelato.

Lo stile del film ricorda, per certi versi, il lungometraggio cult Vacanze Romane, che ha visto come protagonisti Gregory Peck e Audrey Hepburn, rendendo quest’ultima popolarissima in tutto il mondo. Si tratta di una pellicola del 1953 ma che ha sempre mantenuto il suo fascino.

Per quanto riguarda le proposte di giugno su Netflix, durante questo mese arriveranno sulla piattaforma progetti molto attesi come The Umbrella Academy 3 e Peaky Blinders 6.

Il film Netflix Love & Gelato sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 22 giugno.

Potrebbero interessarti anche questi contenuti della piattaforma streaming Netflix: