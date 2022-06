Final Fantasy: annunciato Modulation, un album con i brani più popolari della saga

Square Enix ha annunciato Modulation, un album con nuovi arrangiamenti dei brani più celebri della serie Final Fantasy, curati dal maestro Nobuo Uematsu. L’album sarà disponibile a partire dal 9 novembre 2022 e costerà 4.950 yen (circa 35 euro).

In totale Modulation includerà 10 tracce. Ecco l’elenco completo:

Main Theme ~ Matoya’s Cave” – Final Fantasy I

“Battle Theme 2” – Final Fantasy II

“Eternal Wind” – Final Fantasy III

“Main Theme of Final Fantasy IV” – Final Fantasy IV

“Battle at the Big Bridge” – Final Fantasy V

“Terra’s Theme” (“Tina’s Theme”) – Final Fantasy VI

“Opening – Bombing Mission” – Final Fantasy VII

“Blue Fields” – Final Fantasy VIII

“Bran Bal, the Soulless Village” – Final Fantasy IX

“To Zanarkand” – Final Fantasy X

L’album è già disponibile per il pre-order sull’e-Store di Square Enix. Chiunque acquisterà l’album riceverà anche un codice per scaricare la versione MP3 dell’album.

Per chi non lo sapesse, Nobuo Uematsu è lo storico compositore che ha curato gli arrangiamenti musicali di gran parte dei titoli della serie Final Fantasy. Considerato da fan e critici come uno dei più celebri e versatili compositori videoludici, Uematsu è apparso per cinque volte nella top 20 dell’annuale “Classic FM Hall of Fame”. Si unì a Square nel 1986, dove incontrò per la prima volta il creatore della serie Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi. I due lavorarono in seguito insieme ad un gran numero di titoli dell’azienda e in particolare per la serie Final Fantasy.