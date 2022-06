Elon Musk umilia Jeff Bezos: “dovrebbe fare meno festini e lavorare di più”

Si sa, i miliardari molto spesso non vanno molto d’accordo tra di loro. Specie quando competono nello stesso settore. Se poi quel settore è quello della corsa verso lo Spazio e in gioco ci sono commesse plurimilionarie con la NASA… beh, allora vale davvero tutto.

Così non stupisce che Elon Musk, ancora una volta, abbia deciso di scornarsi pubblicamente con Jeff Bezos, lanciandogli una crudele frecciatina.

Un utente gli chiede cosa ne pensi di Blue Origin e di Jeff Bezos, ed Elon Musk risponde così:

Ovviamente Musk si sta prendendo gioco delle foto apparse online nel corso degli ultimi mesi. Foto che ritraggono un Bezos particolarmente ‘sbottonato’ e con outifit che probabilmente non rispetterebbero il dress code di una cena del Lions Club.

He’s fine, I guess. Does seem like he’s spending a lot of time in the hot tub these days.

If he wants to get to orbit, less partying and more work would be advisable.

— Elon Musk (@elonmusk) May 28, 2022