Xbox Pride Month 2022: svelati un nuovo controller e numerose iniziative

Xbox ha svelato tutte le iniziative in programma per il Pride Month 2022, partendo dal nuovo controller e arrivando ai contenuti digitali per i giochi esclusivi.

Microsoft e Xbox hanno svelato tutte le iniziative per la celebrazione del Pride Month 2022. Le novità includono il lancio di un nuovo controller Xbox a tema, che fonde le tonalità arcobaleno simbolo della comunità LGBTQIA+, e alcuni contenuti in-game per Halo e Forza.

Nel celebrare il Pride quest’anno, invitiamo le comunità e i sostenitori LGBTQIA+ a unirsi nel loro supporto alla giustizia e all’uguaglianza e ad amplificare le voci che combattono la discriminazione in tutto il mondo. Il team Xbox condivide il suo supporto per le comunità LGBTQIA+ nell’ambito dei giochi, aumentando al contempo la consapevolezza dei problemi attuali che hanno un impatto su queste comunità.

Qui sotto potete ammirare il modello base del controller di quest’anno. Microsoft ha poi specificato che tramite Xbox Design Lab, sarà possibile cambiare i colori dei tasti, delle levette, aggiungere un’incisione e tanto altro ancora.

Questo mese, inoltre, effettuando il login in Halo Infinite, si potranno sbloccare nameplate ed emblema “Unity”, mentre in Forza Horizon 5, sarà possibile ottenere una nuova livrea per la 2009 Pagani Zonda Cinque Roaster, con uno stile arcobaleno su una base bianca. La livrea è disponibile anche in Forza Horizon 4 e Forza Motorsport 7.

In occasione del Pride Month, infine, Microsoft ha annunciato di aver lanciato su Xbox Gear Shop la nuova Pride Collection e di aver donato 170 mila dollari ad associazioni LGBTQIA+ no-profit come OutRight Action International, African Rainbow Family, National Center for Transgender Equality, Mermaids, Lavender Rights Project e Fulcrum UA.